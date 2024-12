Cos'è la Kings League: il regolamento

AFP via Getty Images

Laè il nuovo fenomeno sportivo che sta appassionando tante persone. Il 1° gennaio del 2023 in Spagna c'erano più di 15 milioni di spettatori tra Twitch e Youtube per guardare questo nuovo sport, che negli ultimi mesi ha iniziato a prendere piede anche da noi. C'era grande attesa per il Mondiale 2025 nel quale l'Italia debutta mercoledì 1° gennaio contro il Giappone da padrona di casa: la location scelta è Milano, la finale è in programma all'Allianz Stadium di Torino il 12 gennaio.- La Kings League è un torneo di calcio nel quale si gioca 7 contro 7, 40 minuti a partita (due tempi da 20) con l'obiettivo di emozionare gli spettatori e regalare continui colpi di scena. Il fondatore è l'ex difensore del Barcellona Gerard Piqué, che ha lanciato il progetto in Spagna dove in poco tempo si sono avvicinati tutti a questo sport.

- Prima dell'inizio della partita gli allenatori delle due squadre possono pescare una carta per uno: le carte possono essere usate solo nel secondo tempo e prima degli ultimi due minuti.- Dà la possibilità alla squadra che l'ha pescata di poter tirare un calcio di rigore.- Pallone a centrocampo e 1 vs 1 tra attaccante e portiere avversario, 5 secondi a disposizione per segnare.- Ogni gol che viene segnato dalla squadra varrà doppio per 4 minuti- Permette all'allenatore di scegliere un giocatore al quale si raddoppierebbe il valore del gol se dovesse segnare.

- La possibilità di togliere un giocatore alla squadra avversaria per 4 minuti (escluso il portiere)- Permette alla squadra di utilizzare una delle carte precedenti o di rubarla agli avversari.- Dalle tribune viene lanciato un dado che deciderà da quanti giocatori saranno composte le squadre per gli ultimi due minuti prima dell'intervallo. Se esce il "Re" si giocherà 1 vs 1 più i due portieri, se esce l'1 in campo ci sarà un solo giocatore per ogni squadra senza i portieri (ma non si potrà superare il centrocampo).

- Quando mancano 2 minuti alla fine della partita, se una delle due squadre è in vantaggio qualsiasi gol vale doppio. Se il risultato dovesse essere di parità, scatta la regola del golden gol: la prima squadra che segna vince la partita.- Uno a disposizione per ogni squadra. Il presidente della squadra può decidere di calciare un rigore in qualsiasi momento della partita, o far fare uno shooutout a un suo giocatore. Prima della partita i due presidenti possono anche accordarsi decidendo di non ricorrere al rigore presidenziale.- Il pallone è posizionato dentro una gabbia sopra il cerchio di centrocampo. Countdown di 20 secondi con i giocatori (uno per squadra più il portiere) sulla linea della porta. Finiti i 20 secondi, ci sono 5 semafori che una volta spenti daranno il via alla partita. Il possesso palla sarà del giocatore che arriva per primo sul pallone, il primo tocco dovrà essere nella propria metà campo. Ogni minuto che passa un giocatore per squadre entra in campo fino al 5' quando ci saranno 7 giocatori per squadra in campo (6 più il portiere).

- Ci saranno gli shootout, 5 per ogni squadra. Se alla fine dei 10 shootout le due squadre dovessero essere ancora in parità si andrà avanti a oltranza.- Se un giocatore viene ammonito, sarà costretto a rimanere fuori per 2 minuti; se viene espulso lascerà il campo definitivamente, ma la sua squadra può sostituirlo con un altro giocatore dopo 5 minuti.