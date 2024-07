Napoli, 3-0 agrodolce al Mantova: brillano Spinazzola e Cheddira, si fa male Simeone

Getty

Ilvince ancora in amichevole e lo fa ancora con una prestazione convincente. Dopo il 4-0 rifilato ai dilettanti dell'Anaune Val di Non, i partenopei passano perandata oggi in scena a Dimaro, dove la squadra di Antonio Conte è impegnata in ritiro. Un match che manda segnali al mercato, ma che porta in dote anche unoSe l'esclusione di Osimhen dai giocatori portati in panchina è sicuramente un forte indizio di mercato, sono forti anche i segnali che arrivano dai nuovi giocatori a disposizione di Conte. Il primo è Leonardoe capace di dimostrare subito un ottimo feeling con gli schemi del tecnico leccese. Il secondo è invece Walid, rientrato a Napoli dopo il prestito al Frosinone,su due sfide. Il terzo gol arriva infine dai piedi di Jesper Lindstrom.

Partiva dalla panchina Giovanni, al quale Conte ha preferito inizialmente Cheddira. Subentrato al 46', quando l'allenatore ha cambiato gran parte della squadra, Simeone è tuttavia stato. Una brutta notizia per il giocatore che vedeva in queste prime amichevoli un'opportunità per conquistarsi la fiducia del tecnico e scacciare il fantasma della cessione.In conclusione, il bilancio è tuttavia positivo alla conclusione del ritiro di Dimaro:e buone risposte dalla squadra.