Napoli, 4 colpi per Conte: i nomi

31 minuti fa



Il nuovo Napoli firmato Antonio Conte promette di fare scintille in campo, dopo un'estate da protagonista sul mercato. Secondo Il Mattino, il tecnico vuole rinforzi in tutti i reparti e avrebbe quantificato in quattro i super colpi da assestare. Anzitutto ci sarà da sostituire Osimhen: in questo senso piace Santiago Gimenez, messicano classe 2001 del Feyenoord, mentre si sta defilando l'opzione Lukaku.



In difesa, Conte vuole una marcia in più. Si seguono Hermoso dell'Atletico Madrid e Buongiorno del Torino mentre per il centrocampo obiettivo numero uno è Sudakov dello Shakhtar. Gli ucraini però chiedono 50 milioni di euro per lasciarlo partire.