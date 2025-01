Napoli a oltranza per Garnacho: il pressing di Conte e i nuovi contatti

, obiettivo numero uno degli azzurri dopo la cessione di Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint Germain.e il club di Aurelio De Laurentiis sta continuando la sua azione per il classe 2004 spagnolo naturalizzato argentino.In particolare, secondo quanto riferisce Fabrizio Romano,avvenuta nella giornata di venerdì. Il giocatore intanto continua ad allenarsi regolarmente in gruppo con i Red Devils, come ha fatto anche questa mattina.

ritenuta non soddisfacente dal club inglese:. Tra domanda e offerta ballano circa venti milioni mache accontenti tutti, Conte in primis.All'interno del Manchester United, una parte del board dei Red Devils vorrebbe incassare i soldi che il Psg ha versato nelle casse del Napoli per Kvicha Kvaratskhelia, ovvero 70 milioni di euro. Un'altra parte, stando a quanto raccolto da fonti inglesi, sarebbe

sull'ingaggio e sui termini contrattuali. L'attaccante. La fiducia del club azzurro cresce ora dopo ora tanto che. al momento, non esistono piani B. Le prossime saranno ore decisive con il Napoli che deve formalizzare un rilancio: