Scuffet e Meret di nuovo insieme a Napoli, Stramaccioni a CM: "A Udine paravano anche le palline da tennis"

Eccoli lì Alex Meret e Simone Scuffet. Si abbracciano a Castelvolturno sotto gli occhi di Antonio Conte. Di nuovo insieme, come nell’Udinese. Come nel Donatello. E come in Nazionale. I due portieri del Napoli hanno iniziato a giocare nello stesso periodo nella scuola calcio friulana di Totò Di Natale, che anni dopo li ritrova all'Udinese, e quando in allenamento provava punizioni e rigori tra i pali si ritrovava sempre loro due.- da tutte le posizioni. Spesso gli mandavo Simone o Alex, e ovviamente per i portieri era quasi sempre un 'bruttissimo' pomeriggio".

"Erano portieri giovani, avevano occasioni straordinarie per poter parare o tentare di parare opponendosi a tanti tiri che arrivavano da ogni posizione calciati da uno dei migliori finalizzatori della Serie A degli ultimi 20 anni"."Alessandro Nista era un preparatore molto esperto, e data la sua esperienza con portieri come Buffon, Handanovic e Julio Cesar sapeva come far crescere i ragazzi e spesso li stimolava in modi diversi e con diverse tipologie di tiri. Un giorno l’ho trovato che gli sparava palloni di tutte le dimensioni, anche palline da tennis, con una macchina stranissima, appena acquistata dall’Udinese. Incredibile".

"Simone era più abituato ad allenarsi con la prima squadra perché veniva da un finale di stagione esaltante con Guidolin e ovviamente era più a suo agio. Alex però mi colpiva per il suo talento naturale e la sua freddezza. Mi è subito piaciuto molto: sembrava un giovane... 'già esperto'"."In settimana Simone ti saltava all'occhio per parate incredibili, usava ogni parte del corpo respingendo il pallone d'istinto; spesso anche con i piedi. Poi però faceva degli errori banali, evitabili". Meret era più continuo, parava il parabile in maniera stilisticamente e tecnicamente molto elegante. Doveva crescere in forza e aumentare pian piano la personalità nel comandare la difesa, ma mi piaceva tanto".

"Lo aggregai subito con noi e fu promosso rapidamente a terzo portiere seppur giovanissimo"."Due ragazzi d’oro con famiglie eccezionali alle spalle, persone giuste con grandi valori che hanno cresciuto due ragazzi di cui essere davvero fieri.E te lo dico da padre, ancora prima che da allenatore""Assolutamente no, erano sempre positivi e uniti; silenziosamente complici. Scuffet aveva già cominciato a conoscere la popolarità, Alex ci si avvicinava".

"Appena arrivato a Udine percepii subito una grande attitudine del club al lavoro e all'analisi del lavoro. Avevamo tanti giovani, le nostre performances erano costantemente monitorate ogni minuto in allenamento e quasi vivisezionate per migliorare noi e spronare i ragazzi"."Il patron Giampaolo Pozzo investì su monitor e macchinari per monitorare le prestazioni in tempo reale anche direttamente dal campo. Una roba che a quei tempi non aveva nessuno al mondo. Da qui, parlando con Gino e Franco Collavino, nacque l'idea di utilizzare sempre GPS sotto la maglia, in allenamento e in partita".

"Questo non lo so, anche perché fu un a decisione che prese di comune accordo con familiari e procuratore. Ogni calciatore ha tanti bivi nella sua carriera, ma quando le scelte sono condivise serenamente per me non devono mai essere oggetto di rimorso"."Meret l'ho rivisto sui campi con la maglia azzurra con lo scudetto sul petto, mi ha fatto effetto ritrovare un ragazzo splendido che si è fatto uomo in campo e fuori. Scuffet l'ho rivisto per la prima volta insieme alla sua famiglia dopo Cagliari-Inter, era un po' che non lo rivedevo: ci siamo abbracciati con affetto come con Alex. Pensare che torneranno a condividere uno spogliatoio, allenamenti e partite mi fa effetto. E' una bella storia".

"Scuffet aveva ancora qualche gap tecnico-esperienziale da colmare per essere titolare in Serie A: quando gli parlai fu straordinario, comprese subito in modo positivo cosa gli stavo dicendo. Una reazione matura e positiva, non era scontato. Un ragazzo unico"."Lo massacravo con la palestra. Ero convito delle sue qualità, ma a livello di forza era indietro sia negli arti superiori che nelle gambe; gli dicevo che due ore di allenamento sul campo non bastavano, doveva lavorare il doppio se non il triplo degli altri. A volte lo prendevo in giro chiedendogli se i pesi fossero troppo pesanti e preferisse tirare su birilli o altro... Lui sorrideva rispettoso e lavorava ancora di più, mai una parola fuori posto".

"Hai fatto bene a citarli tutti. Una generazione incredibile di portieri passati in bianconero. All'Udinese e alla famiglia Pozzo si possono solo fare i complimenti. Anche se, in maniera un po' romantica, mi piace pensare che su tutti loro ci sia la benedizione e la tradizione di una terra che ci ha dato Dino Zoff, uno dei più grandi di sempre tra i pali".