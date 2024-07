Getty Images

Napoli, accordo con l'Everton per la cessione di Lindstrom: cosa manca per definire l'operazione

13 minuti fa



Il Napoli si prepara a dire addio a Jesper Lindstrom. Dopo meno di un anno dal suo arrivo, l'esterno d'attacco danese è pronto a salutare i partenopei per partire alla volta della Premier League. Su di lui c'è l'Everton, che spinge e che ha da poco raggiunto un accordo con il Napoli per il trasferimento del giocatore. Tuttavia, rimangono da definire ancora alcuni dettagli.



COSA MANCA - Se - come riportato da Sky - il Napoli e l'Everton si sono già messi d'accordo per quanto riguarda il conguaglio economico, resta ancora da definire la situazione sul lato giocatore. Rimane infatti da trovare l'intesa con Lindstrom per quanto riguarda il valore e la durata del contratto.