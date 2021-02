Ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione Si Gonfia La Rete, è intervenuto Mario Giuffredi, procuratore di Elseid Hysaj e Davide Faraoni, tra i tanti. Queste le parole dell'agente:



HYSAJ - "Non ce la fa a recuperare per giovedì, credo ne abbia per due settimane. A fine stagione il suo capitolo sarà chiuso, fino a fine stagione dimostrerà di essere un professionista. Gli va fatto un plauso a lui come a Maksimovic, sono a scadenza e stanno dando l’anima per il Napoli".



FARAONI - "Lui a Napoli? Non lo so, se non sappiamo cosa succederà dal punto di vista della guida tecnica non si può programmare il mercato. Magari con Juric può essere di moda e con un altro allenatore no. Situazione prematura".