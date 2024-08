Napoli, all in per Lukaku: c'è l'offerta, operazione slegata da Osimhen

OSIMHEN OPERAZIONE SLEGATA - In sostanza oggi più che mai anche per il Chelsea vale il vecchio mantra del calciomercato: prima serve vendere. Anche per questo, ad oggi, l'eventuale operazione per portare a Londra il centravanti nigeriano del Napoli, Victor Osimhen è del tutto slegata da quella per Lukaku. Prima si cede il belga, non per forza al Napoli, poi eventualmente si proverà l'affondo negli ultimi giorni per la punta classe 1998. Manna l'offerta l'ha presentata e sarà leggermente superiore rispetto ai 25+5 del suo ultimo viaggio in Inghilterra. La palla ora passa al Chelsea, ma c'è da scommetterci, Conte non aspetterà tranquillo un'altra settimana.