Cosa vuole Conte dal Napoli? Osimhen-Lukaku è il capriccio di un uomo incapace di controllare i propri demoni

Redazione Calciomercato

. Anzi, non è durata nulla. Quanto un gatto in tangenziale, a volerla buttare sui detti popolari. I sorrisi della presentazione sono già scomparsi; le battute, la leggerezza, persino quel 'amma faticà' che ne aveva racchiuso a pieno lo spirito pur mascherato dalla risata, è già passato in secondo piano. Il volto di Conte alla prima conferenza stampa di un match di Serie A è lo stesso di sempre: quello di chi è incazzato e non riesce proprio a celarlo.È genuino, Antonio Conte. E di questo bisogna dargliene atto. Non si nasconde, perché proprio non ne è capace. Se qualcosa non gli va a genio, lo dice in faccia. Senza peli sulla lingua e senza compromessi. Ed è per questo che la sua carriera ha preso probabilmente una direzione anziché un'altra.Perché se sul campo ha quasi sempre vinto - per giunta spesso dominando o cogliendo imprese contro pronostico -. È successo ovunque. A Torino. A Londra. A Milano. Il rovescio della medaglia di chi non conosce compromessi e chi, per il suo carattere, ha pagato. Conte infatti si trova dov'è oggi, in fondo anche per questo.. Altrove, tra le big d'Europa, gli hanno preferito di tutto. Da scommesse totali in stile Vincent Kompany a Monaco di Baviera a profili del futuro come Thiago Motta a Torino; da tecnici come Flick a Barcellona ad allievi promettenti come Enzo Maresca al Chelsea; fino a usati neanche troppo sicuri come Paulo Fonseca al Milan.

Noi il perché lo sappiamo:. Quel che ne deduciamo però è che a oggi, il diretto interessato, questa cosa non deve averla ancora troppo capita. Non se alla prima uscita in sala stampa alla viglia di Verona-Napoli l'atteggiamento è diper giunta il peggiore di tutti quando c'è da fare a gara a chi ha la zucca più dura.Cosa pensa di ottenere con un'uscita del tipo "se il club vuole incrementare la rosa bene, altrimenti abbiamo giovani come Iccarino e Saco"?

E chi vi scrive questo lo fa da 'contiano convinto', uno di quelli della primissima ora. Non lo è stata per una serie infinita di ragioni. Dalla suscettibilità del suo datore di lavoro su cui è anche inutile addentrarsi in quanto nota al mondo, a quella di una piazza altamente umorale, una di quelle da tenere a bada più che da fomentare alimentandone un fuoco assai già pericoloso di suo. Perché dunque gettare subito benzina, a quale fine?allenandoli dal giorno zero. Dal giorno zero ha avuto anche il suo prezioso esterno, Leonardo; così come il primo nome indicato sulla lista consegnata ad ADL: Alessandro. E questo gruppo l'ha preso in mano con l'enorme vantaggio di poter pianificare. Mentre il mondo delle big si arrovella in voli transoceanici per giocare amichevoli in stadi a latitudini esotiche e fusorari improbabili, il tutto sull'altare del dio denaro, il Napoli si è allenato un mese in montagna tra Dimaro e Castel Di Sangro. Roba che non c'era internet. Roba che le notizie le leggevi sul televideo e i gol te li mostrava Gianpiero Galeazzi la domenica dalle 18 su Rai 1.Perché forse Conte si è dimenticato anche di quello. Sì perché se c'è una squadra che può permettersi di essere un po' più corta delle altre, è proprio il Napoli, che quest'anno giocherà 38 partite e la Coppa Italia. Per giunta con un tecnico che in carriera ha dimostrato di fidarsi del turnover come si fida di quelli che in Piazza Giuseppe Garibaldi fanno il gioco delle tre carte ai turisti.

, perché se ne sia uscito con bordate del genere ancor prima di incominciare. È vero, al Napoli qualcuno è partito e la rosa, in termini di alternative, non è completa. Ma lo sono le altre? Inzaghi è campione d'Italia e aspetta un difensore da giugno. Al Milan Morata è arrivato l'altro giorno e Fofana letteralmente ieri, per il resto Fonseca ha fatto tutta l'estate con chi c'era l'anno scorso e con i ragazzini portati in America. Motta ha a che fare con una Juventus che in questo momento sta in alto mare.Perché alla fine questa è l'unica spiegazione che ha un minimo di razionalità. Conte vorrebbe essere più avanti nella costruzione dei suoi automatismi offensivi e questo infinito stallo legato alla posizione del nigeriano non gli ha permesso di essere dove vorrebbe. Anche in questo caso, però, il tecnico si dimostra troppo fumantino nella sua impazienza.Se arriveranno i soldi del nigeriano, Lukaku prenderà un volo per Napoli; anche perché la palestra del Chelsea è più affollata delle nostre il pomeriggio del 2 gennaio e di liberarsi del belga a Londra non vedono l'ora.: uno di quelli che a Spalletti ha fatto vincere lo Scudetto.Gli stessi che lo portarono a mollare la Juventus a luglio, scelta di cui si pentì per sua stessa ammissione. Gli stessi che in un amen lo misero ai ferri corti con Marina Granovskaia, per giunta dopo un titolo incredibile al Chelsea. Gli stessi del patto di Villa Bellini, quando l'intero mondo Inter si dovette sedere a un tavolo per provare a convincerlo che partire non era la scelta giusta. Gli stessi che, oggi, ancor prima di incominciare, hanno già acceso una pericolosa scintilla in quella polveriera chiamata Napoli.