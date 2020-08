Dopo cinque anni con la maglia azzurra è arrivato il momento dei saluti per. Oltre un anno fa la sua cessione sembrava veramente molto vicina, manon ha mai ceduto alle avances da parte delOra però l'epilogo sarà differente perché Allan ha dato tutto per questa maglia, sudandola come pochi e avendo anche qualche problema in questo finale di avventura. I tifosi del Napoli però resteranno legati a quel mastino che ha corso a tutto campo mettendosi in mostra soprattutto nelle notti europee riuscendo a diventare un gigante contro corazzate comee PSG.- Ora è tempo di saluti. Nel suo futuro, come detto, c'è l'Everton. Ancelotti lo ha voluto e presto potrà allenarlo nuovamente.Serve far cassa, serve sfoltire una rosa al momento troppo ampia. Vendere Allan in questo momento storico è la soluzione migliore per tutti. Per il giocatore affinché ritrovi gli stimoli migliori e per il Napoli, dato cheLa famiglia è pronta a lasciare la propria casa a Quarto (Napoli) e in questi giorni sta provvedendo in tal senso. Ieri c'è stato l'ultimo segnale che rappresenta oramai una certezza: più giocatori non sono scesi in campo nel triangolare affrontato dala Castel di Sangro, ma tra questi c'erano giovani in esubero e infortunati.non rientrava in nessuno di questi due gruppi, eppure ha svolto solo allenamento in palestra senza andare neanche in panchina. Il futuro è ormai scritto, l'Everton aspetta solo di chiudere la trattativa per poter regalare ad Ancelotti un nuovo centrocampista.