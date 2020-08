Il Napoli è pronto per scendere in campo ed affrontare il triangolare contro Castel Di Sangro e L'Aquila. Gli azzurri attenderanno prima di poter scendere in campo dato che nel primo incontro riposeranno.



I giocatori del Napoli presenti a Castel di Sangro sono 35, ma non tutti prenderanno parte al match. Saranno out Mario Rui, Fabián Ruiz e Maksimovic, che hanno accusato dei problemi fisici in questi giorni d'allenamento. Per scelta tecnica Tutino, Bifulco, Daniele, Allan e Machach sono ​gli altri che non ci saranno. L'esclusione più rilevante è indubbiamente quella di Allan, che è sempre più vicino alla cessione all'Everton.