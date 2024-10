Napoli, altri 3 punti "brutti" ma pesanti: Conte si gode il derby d'Italia pronto al cambio marcia

Inevitabile nel momento in cui gli azzurri oggi si ritrovano al primo posto e momentaneamente a +5 sulla seconda che è l'Inter. Difficile da immaginare, nel momento in cui questa squadra era reduce da un decimo posto e da un avvio di stagione con una sconfitta per 3-0 in trasferta contro il Verona.- C'è stato un grande cambiamento, perchéperdendone solo 2 per strada contro la Juventus. Conta la sostanza, conta anche una fase difensiva importante (appena 2 gol subiti, se si esclude l'esordio di Verona) e tutte le vittorie.potrà sedersi tranquillamente sul divano e vedere domani sera il derby d'Italia tra Inter e Juventus, con una delle due che inevitabilmente perderà punti per strada. Colta l'occasione, è il momento di portarsi dietro tutte le cose buone, come la mentalità vincente, il vantaggio guadagnato e soprattutto i

- È anche il momento di guardare cosa c'è da migliorare perché. Nessun dominio se si guarda il punteggio nelle ultime partite, anche se contro il Lecce va detto che sono state create tante occasioni da gol. Sprecate da Lukaku e Raspadori su tutti. Oggi serve un cambio di marcia perché inizia il tour de force infernale. Non ci sarà più l'Empoli o Lecce di turno, maOltre un mese ad alta intensità. In panchina c'è comunque un certo, capace di risollevare in un attimo il disastro che si era creato ai piedi del Vesuvio. Tutto pronto, al via la nuova sfida.