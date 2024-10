AFP via Getty Images

Napoli, rubata l'auto a Politano nella notte

23 minuti fa



C'è un po' di agitazione in casa Napoli. E sembra essere un paradosso, vista la situazione in campo, considerati i risultati che sta portando Conte con la sua squadra. I problemi sono al di fuori del campo, perché nel giro di un mese è arrivato il terzo brutto episodio per un calciatore azzurro.



FURTO A POLITANO - Il primo è stato David Neres, che ad inizio settembre veniva fermato da alcuni malviventi in seguito a Napoli-Parma e vedeva sottratto il suo rolex con una rapina a mano armata. Poi è stato il momento di Juan Jesus che nella giornata di ieri denunciava un pedinamento che andava avanti da un mese, il ritrovamento di 5 airtag nella sua auto, fino alla stessa vettura praticamente distrutta. Nella serata di ieri è toccato a Matteo Politano: come raccontato da CalcioNapoli24, è stata rubata la sua smart mentre lui era a cena in un ristorante a Posillipo. All'uscita non ha trovato più l'auto e ha sporto subito denuncia per l'accaduto.