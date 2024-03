Napoli, gli ultrà con Juan Jesus: 'Ipocrita sistema, Acerbi è il tuo emblema!' FOTO

La giornata di ieri ha visto la. Assolto il calciatore dell'Inter dopo l’episodio che si è verificato dieci giorni fa (lo scorso 17 marzo) a San Siro nell’ultimo turno di campionato, per insufficienza di prove. Un verdetto che lascia tanto amaro in bocca un po’ dappertutto e chiaramente soprattutto dalle parti di Napoli. Dove sono arrivate le reazioni dello stesso difensore azzurro , del Napoli (che è rimasto basito e lo ha fatto sapere attraverso un comunicato ) e di tutto il popolo napoletano.- Non ci stanno gli ultras partenopei. Nella notte, infatti, è stato esposto uno striscione per la città, in Piazza Plebiscito e all'esterno dello Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Uno striscione che recita:. Non restano a guardare e arrivano immediatamente a sostegno di Juan Jesus, i tifosi del Napoli sono pronti a far sentire ancora la loro vicinanza. E bisogna aspettarsi anche qualcosa di diverso, qualcosa in più, perché tra tre giorni si va in campo, arriverà l’Atalanta al Maradona e non potrà mancare tutta la solidarietà nei confronti di Juan Jesus.