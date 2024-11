Getty Images

Napoli-Atalanta, Folorunsho dà forfait e non va nemmeno in panchina: il motivo dell'assenza

27 minuti fa



Michael Folorunsho non sarà della sfida tra Napoli e Atalanta, in programma alle 12:30 allo stadio Maradona di Napoli. Il centrocampista romano non figura nei calciatori presenti in panchina e a disposizione di Antonio Conte per il match contro gli orobici di Gasperini.



Folorunsho non sarà del match a causa di un risentimento muscolare che lo ha fermato e costretto ai box in occasione del 'lunch match'. Da valutare le sue condizioni e i tempi di recupero.