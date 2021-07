#Napoli in campo con le divise d’allenamento dello scorso anno! Sul retro c’è una toppa #SSCNAPOLI per coprire il vecchio sponsor commerciale #Kimbo pic.twitter.com/2sGKkFWSu6 — giovanni annunziata (@giovanniannun) July 15, 2021

L'inizio di stagione delnon è dei più semplici. Niente di grave ed irreparabile, ma qualche intoppo c'è stato. Si tratta delleA partire dalla rottura con la Kappa fino all'idea dell', senza la volontà di affidarsi ad uno sponsor tecnico, soprattutto per avere maggior libertà.- Ad oggi peròNessun problema fin qui dato che è solito farlo a ritiro in corso. La defezione è che la situazione sembra ancora essere in alto mare in quanto- Il Napoli ci ha voluto mettere una toppa, in tutti i sensi. Oggi i giocatori sono arrivati a Dimaro e sono scesi in campo per il primo allenamento pomeridiano.Presente ancora Kappa, assente invece lo sponsor commerciale Kimbo. Quest'ultimo - sul retro della maglia -Manca poco più di un mese all'inizio del campionato, solo tre giorni alla prima amichevole contro la Bassa Anaunia.