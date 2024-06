Napoli, blitz in Germania di De Laurentiis per Kvaratskhelia: l’esito dell’incontro

AFP via Getty Images

Tanta preoccupazione tra i tifosi del Napoli nell’ultimo periodo. Khvicha Kvaratskhelia È stato al centro di tante voci di mercato e lo è ancora, chiaramente. Sulle tracce del georgiano c’è il PSG che è pronto ad offrirgli un contratto Di quelli pesanti. Dalla sua, il Napoli non ha assolutamente intenzione di privarsi del suo talento, Sia per la necessità di trattenere un giocatore del genere che con la consapevolezza dell’addio ormai prossimo di Osimhen.VA VIA? - Le dichiarazioni pubbliche da parte dell’agente e del padre di Kvara Sono state belle dirette, con il messaggio chiaro che sapeva d’addio. Niente da fare, ieri il presidente De Laurentiis e il neo tecnico Conte sono stati abbastanza Chiari: Kvara Non si muove da Napoli, c’è un contratto in essere e un rinnovo da discutere presto.

L’INCONTRO - Nonostante ciò, le parole di ieri del giocatore hanno portato a riflettere, perché non ha rasserenato l’ambiente dicendo che la sua decisione la prenderà dopo l’Europeo. Volo programmato di De Laurentiis e il ds Manna in Germania, dove Kvara è impegnato con la sua Georgia. C’è stato l’incontro con lo stesso numero 77 azzurro facendogli capire l’importanza che gli dà Conte nel progetto e le ambizioni che ci saranno da qui in avanti. Colloquio con toni distesi e la predisposizione da parte di Kvara a sedersi al tavolo con il Napoli per chiacchierare riguardo il futuro. Futuro che starebbe a significare rinnovo con adeguamento dell’ingaggio. Ci si ritroverà sicuramente dopo la nazionale, presumibilmente a Dimaro.