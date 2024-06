GETTY

Idee chiare, sia per quanto riguarda la voglia di ripartire e riscattare l'ultima annata che per le questioni di mercato. Una rosa a disposizione che lo soddisfa per larghi tratti e c'è la necessità di trattenere i cosiddetti pezzi grossi.- Sia Conte che De Laurentiis hanno ribadito l'importanza di, esaltandone anche le qualità di calciatore. C'è la volontà di trattenerlo, nonostante i tanti discorsi sull'addio fatti nelle ultime settimane. Per quanto riguardaResta il punto in comune, ovvero l'idea di non privarsi dei pezzi grossi.

- La situazione che riguarda Osimhen va differenziata. Senza troppi giri di parole Conte ha detto che gli è stato presentato il quadro dall'inizio. Che in parole povere significa che il centravanti nigeriano dirà addio durante questa sessione di mercato. Al suo posto chi? Potrebbe Lukaku, che piace e non poco all'allenatore:- Sono state spese belle parole anche per altri giocatori, comee non solo. Calciatori che saranno seguiti con enorme attenzione da vicino nel corso dei ritiri. Partendo da Dimaro ma arrivando soprattutto a quello di Castel di Sangro, che sarà indicativo per la rosa che si andrà a comporre.

- Un doppio dribbling Conte lo ha fatto, quando sono stati tirati in balloNessun approfondimento sui due nomi ma un focus sul difensore è stato fatto. Sul reparto arretrato perché non bisognerà ripetere i numeri disastrosi lì dietro, i tanti, troppi gol subiti. Anche se non lo ha detto, Conte ha individuato in Buongiorno il punto da cui ripartire per la difesa. Aspettando che De Laurentiis lo accontenti, è in arrivo Rafa Marín, colpo in prospettiva ma già pronto. In sintesi, il mercato del Napoli è pronto per accendersi, tutto sottoHa già la situazione in pugno. Più chiaro di così.