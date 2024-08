Napoli-Bologna: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

GETTY

(domenica 25 agosto 2024 con calcio d'inizio alle ore 20:45) sarà uno dei match della seconda giornata del campionato di Serie A. Primo impegno in questa competizione per gli azzurri davanti al proprio pubblico, si attende il tutto esaurito al, con i tifosi partenopei pronti a dare una grossa mano alla squadra dopo il pesante ko all'esordio in trasferta a Verona. Dall'altro lato c'è unche vuole sfruttare la falsa partenza del Napoli e fare bottino pieno, dopo il pareggio di settimana scorsa tra le mura amiche contro. Sarà l'arbitrodi Nichelino a dirigere la gara. Assistenti: Del Giudici e Yoshikawa. IV Uomo: Marinelli. VAR: Chiffi. AVAR: Mazzoleni.

Partita: Napoli-BolognaData: domenica 25 agosto 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 20:45.Canale TV: Dazn.Streaming: Dazn.Napoli-Bologna viene trasmessa in diretta sull'app Dazn, in streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Ciro Ferrara.

Continua ad essere un cantiere aperto questo Napoli: a una settimana dalla chiusura del calciomercato c'è la situazione Osimhen che porta incertezza (ancora nessuna cessione), manca l'accordo con il Chelsea per Lukaku e l'emergenza a centrocampo continua, nonostante il reintegro in rosa di Gaetano, che sarà in panchina. Da dove partirà anche Neres, ultimo arrivato e già aggregato al gruppo. Conte ritroverà quasi certamente Buongiorno, assente per infortunio all'esordio col Verona. Qualche dubbio di formazione, come il ballottaggio Raspadori-Simeone lì davanti e Spinazzola favorito su Olivera sull'out mancino. Dall'altro lato, il Bologna ritrova Lucumì, Holm e Urbanski e aggiunge il neoacquisto Pobega. Out ancora Ferguson ed El Azzouzi, a cui si aggiunge Cambiaghi, operatosi al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; SimeoneConte(4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Erlic, Lykogiannis; Moro, Freuler, Fabbian; Orsolini , Castro, Ndoye.Italiano.