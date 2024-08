Napoli-Bologna LIVE alle 20.45

Getty Images

Ildi Antoniodebutta inallo stadio Diego Armando Maradona, dopo la vittoria ai calci di rigore in Coppa Italia, ottenuta contro il Modena, madi campionato è giù una partita decisiva:l'avversario è l'osticodi Vincenzo, fermato sull'1-1 dall'Udinese nella prima di A, ma partecipante alla Champions League, mentre i partenopei arrivano dal brutto ko di Verona e sono già chiamati a una risposta importante, per punti e morale, nonostante un mercato non ancora completato seppur Romelu Lukaku sia in arrivo.

Napoli-BolognaMeret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Olivera; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori.Skorupski; Posch, Beukema, Erlic, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Castro.Luca Pairetto (Torino)