Sampdoria, Coda a parte ma domani ci sarà. Abbonamenti, oltre 19000: prorogata la campagna

Redazione Calciomercato

L'entusiasmo a Genova, sponda, è decisamente palpabile. Dopo un anno di transizione, le nubi sul futuro blucerchiato si sono dipanate e la campagna acquisti condotta dalla proprietà e dal nuovo ds Pietro Accardi ha conseganto ad Andrea Pirlo una formazione di tutto rispetto. "Un mercato da Champions", l'ha definito il ds del Frosinone Angelozzi, e adesso toccherà alla formazione genovese rispondere sul campo. Anche perché sugli spalti, la campagna abbonamenti veleggia su numeriper la Serie B.I tifosi della Sampdoria da qualche giorno hanno abbattuto il muro delle. L'obiettivo 20.000 abbonamenti adesso, chiesto anche dall'amministratore delegato Fiorella, sembra decisamente più alla portata, e la società ha deciso di approfittare della contestualità della gara con la Reggiana in programma domani, sabato 24 agosto al “Ferraris”, perper la stagione 2024/25. "La campagna abbonamenti In ogni angolo della città non terminerà dunque alle 23.59 di oggi, venerdì 23 agosto, bensì domani quando i tifosi potranno acquistare un abbonamento entro le ore 20.30 attraverso i soliti canali" ha scritto in una nota il club. Oltretutto, domani sarà possibile acquistare i tagliandi anche presso il botteghino dello stadio in via Monnet, aperto in giornata con orario 10:00-13:00 / 16:00-20:30.

Sul fronte campo, le brutte notizie arrivano da Borini, che non recupererà in tempo dalla botta di qualche giorno fa, e che lo ha costretto a saltare anche Frosinone, e da Leoni sempre ai box per infiammazione tibiale. In questi ultimi allenamenti a Bogliasco ha lavorato a parte anche Massimo, allenamento differenziato "a scopo precauzionale" per il bomber. La sua presenza però non è in dubbio per domani.