Getty Images

Napoli, Boniek: "Lukaku fa fatica perché adora la carbonara"

19 minuti fa



Romelu Lukaku fa sempre discutere. L'attaccante del Napoli è rimasto a secco contro il Monza ma i suoi sono riusciti a vincere e prendersi la vetta solitaria della Serie A. Di lui ha parlato Zbigniew Boniek, vice presidente della UEFA, a Radio Kiss Kiss Napoli.



IL PARERE - "Il Napoli quest’anno mi piace moltissimo perché mi piace Conte, lo conosco e so come lavora. Una griglia scudetto per me vede davanti Inter e Napoli, con la Juventus leggermente dietro perché deve ancora lavorare tanto. Però conclusioni dopo sei giornate è difficile, anche se la Juventus ancora non ha subito gol e questo è molto importante. Anche il Napoli ha una buona difesa, ma ha un centravanti che in Italia fa sempre la differenza, anche se come condizione atletica a volte fa fatica, perché adora la 'carbonara' (ride, ndr)".