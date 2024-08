Napoli, Brescianini sfumato per McTominay: 30 milioni di problemi. Idea scambio a sorpresa con la Roma

Redazione Calciomercato

In casaregna un velo di incertezza sulle prossime mosse sul mercato. Il solo, arrivato a titolo definitivo dal Benfica, non può risolvere i grandi problemi della rosa venuti a galla prontamente nella gara di esordio in campionato contro il Verona persa malamente per 3-0. Al di là delle note difficoltà nel convincere i giocatori a sposare un progetto che non prevede, al momento, la partecipazione alle coppe europee probabilmente anche qualche scelta strategica si è rivelata sbagliata.

Il Napoli ha perso Marco Brescianini dalla colazione al pranzo e chissà cosa avrà pensato Conte nel vederlo segnare una doppietta al debutto con la maglia dell’Atalanta sul campo del Lecce. Il club azzurro voleva cambiare all’improvviso le condizioni del trasferimento con il Frosinone. Non è della stessa opinione il Manchester United che per lasciare andare via McTominay chiede una cifra fuori portata per il Napoli: 30 milioni di euro.

. Al momento questa opzione non è ancora decollata ma si attendono sviluppi nelle prossime ore.