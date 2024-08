Getty Images

Napoli, Cajuste va all'Ipswich Town con...Ed Sheeran. Tutti i dettagli

32 minuti fa



Jens Cajuste ha appena accettato di trasferirsi all'Ipswich Town, dopo l'accordo trovato tra il club inglese e il Napoli. Lo riferisce Fabrizio Romano.



L'operazione si concluderà con la formula del prestito con clausola di opzione d'acquisto, che diventerà obbligatoria al realizzarsi di determinate condizioni.



Cajuste è in Inghilterra per accertamenti medici e firma del contratto. Il centrocampista svedese, classe 1999, lascia il Napoli dopo una sola stagione, nella quale ha raccolto 35 presenze e zero reti.



La curiosità: mentre Cajuste si accasa all'Ipswich, la popstar Ed Sheeran diventa socio di minoranza del club. Il 33enne cantautore e chitarrista britannico acquisita una quota del club di Premier League.