Hellas Verona-Napoli su Now: come vederla e come abbonarsi, prezzi e pacchetti

Getty Images

scendono in campo nella prima giornata di. Il match è in programmae sarà visibile in diretta sula prima in campionato della formazione di Antonio. Il Napoli arriva da una stagione che ha rappresentato una cocente delusione per i tifosi azzurri che, da campioni d’Italia, hanno vissuto un’annata horror, conclusasi con il decimo posto. In Campania vogliono voltare pagina e si sono affidati a uno dei tecnici più richiesti in Italia e all’estero: la sua marcia parte dal Bentegodi di Verona, lo stesso stadio dove si inaugurò anche la campagna diche portò allo Scudetto due stagioni fa. Di fronte il nuovodi Paolo. Dopo l’addio di, artefice di un’insperata salvezza, toccherà all’ex Empoli portare ancora una volta in salvo i veneti.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui Hellas Verona-Napoli in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

promette di rivoltare la sua nuova squadra come un calzino. Difesa a tre, nuovi acquisti subito in campo e partenza sprint necessaria per scacciare i fantasmi della scorsa stagione. Tra i fiori all’occhiello della sessione estiva di calciomercato dei campani c’è certamente Alessandro, arrivato dal Torino. A lui il compito di risollevare una difesa troppo battuta nella scorsa Serie A. Confermati, nonostante le tante voci di mercato. Tanti volti nuovi da scoprire anche nell’Hellas che si presenta in attacco cone Livramento, due scommesse nel ruolo di attaccante.

Hellas Verona – Napoli sarà trasmessa, oltre all’opzione Dazn anche su NOW che trasmette indi cui detiene i diritti in co-esclusiva con Dazn. Per il primo turno della Serie A Enilive 2024/2025, le partite trasmesse anche da NOW sono(sabato 17 agosto alle ore 20.45),(domenica 18 agosto alle ore 18.30) e(lunedì 19 agosto alle ore 18.30). Abbonandosi al primo mese, si potrà usufruire anche dei primi big match come, in programma domenica 1° settembre alle 20.45.

Su NOW si potranno vederee la loro importanza è decisamente superiore. Grazie a una situazione di pick migliorativi,: si tratta di top match come JSu Now appuntamento per tre serate di calcio italiano con la partita delle 20.45 del sabato, delle 18 della domenica e delle 20.45 del lunedì che saranno coperte alla maniera di Sky Sport. Senza dimenticare pre e post partita con interviste ai protagonisti, inviati sul campo e commenti dei talent Sky Sport in studio. Una copertura totale cui si aggiunge la costante informazione e gli aggiornamenti live di Sky Sport 24 e gli highlights di tutte le partite di Serie A.

Usufruire di Now è molto semplice: basta scaricaresu una smart tv o su qualsiasi dispositivo mobile, come computer, tablet e smartphone. Nell’app si sceglie quindi il pacchetto, ci si registra, si crea il proprio account e si sceglie il piano di abbonamento preferito tra i due esistenti.Il primo costaper i primi 12 mesi, con vincolo di permanenza per tale periodo, poi dal 13° mese il Pass si rinnova automaticamente di mese in mese, secondo le condizioni e al prezzo in vigore a tale data, attualmente pari a 24,99€ al mese, salvo disattivazione del Pass almeno 24 ore prima della fine del periodo di visione. Il secondo costa invecee si rinnova tacitamente ogni mese salvo disattivazione.