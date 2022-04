#Napoli , cena di squadra dopo la bufera: c’è De Laurentiis, Spalletti arrivato con due ore d’anticipo VIDEO pic.twitter.com/oyNkKjEzsO — calciomercato.com (@cmdotcom) April 26, 2022

Sono giorni particolari in casa Napoli. Dopo la sconfitta con l’Empoli si sono susseguite una serie di decisioni societarie che hanno portato prima all’imposizione di un ritiro permanente, successivamente modificato su richiesta di spallette della squadra e per assenza di hotel disponibili.Così la società ha fissato una cena con tutta la squadra e lo staff questa sera per parlare da vicino di quanto sta accadendo. Il presidente già questa mattina è stato a Castel Volturno Per seguire una parte dell’allenamento e per iniziare a parlare con Spalletti. Alle 19:30 oggi il ritrovo presso il ristorante Skyline di Pozzuoli. Il tecnico del Napoli è stato il primo ad arrivare, addirittura con due ore di anticipo. C’è il presidente Aurelio De Laurentiis, così come il vice presidente, Edoardo. È arrivato, tra gli ultimi, anche il ds Giuntoli. Clima non troppo sereno ed è chiaramente plausibile visto il momento.