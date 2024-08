Calciomercato/Getty

Napoli, come sta Buongiorno: le ultime in vista del Bologna

26 minuti fa



Il Napoli è crollato subito a Verona sotto i colpi dell'Hellas e dei gol di Livramento e Mosquera. Nella difesa di Conte però non c'era Alessandro Buongiorno, messo ko da una distorsione alla caviglia. Il difensore azzurro ha parlato a Radio Crc delle sue condizioni fisiche, ecco le sue parole.



COME STA - “Sto lavorando molto per recuperare e ogni giorno le cose vanno meglio. Spero di esserci contro il Bologna, ho sensazioni positive“.



DISFATTA A VERONA - “Dopo i gol subiti il problema è stato l’atteggiamento. E poi si fanno sentire in questo periodo i carichi di lavoro, quindi si è persa lucidità. Ciò che conta, però, è tenere unito il gruppo e pensare alla prossima partita. Vogliamo arrivare il più preparati possibili alla gara contro il Bologna. Stiamo cercando di analizzare gli errori fatti contro il Verona, confrontandoci tra di noi. Ai tifosi promettiamo di dare tutto e di arrivare a fine partita con la maglia sudata“.