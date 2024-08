Calciomercato/Getty

Napoli, perché non gioca Buongiorno

20 minuti fa



Slitta il debutto di Alessandro Buongiorno. Il nuovo centrale del Napoli non è titolare contro l'Hellas Verona nella prima uscita stagionale in Serie A 2024/25 dei suoi. Fortemente voluto da Antonio Conte che lo ha apprezzato nei trascorsi del difensore al Torino, è out per un problema fisico.



Qualche giorno fa infatti a Castel Volturno Buongiorno ha rimediato una distorsione alla caviglia sinistra durante uno degli ultimi allenamenti. Il giocatore della Nazionale ha provato fino all'ultimo a essere della partita ma è stata preferita cautela nella gestione del suo stop. Al suo posto Conte ha puntato su una delle bandiere del Napoli, quel Juan Jesus che col Napoli ha vinto lo Scudetto ma che è reduce da una stagione pessima, così come l'intero club nella passata annata.