Napoli-Como 3-1: il tabellino

1' p.t. McTominay (N), 43' p.t. Strefezza (C), 8' s.t. Lukaku (r) (N), 41' s.t. Neres (N).1' p.t. 41' s.t. Lukaku (N), 43' p.t. Perrone (C).(4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera (43' s.t. Spinazzola); Anguissa, Lobotka (46' s.t. Gilmour), McTominay; Politano (34' s.t. Mazzocchi), Lukaku (43' s.t. Simeone), Kvaratskhelia (34' s.t. Neres). All. ConteCOMO (4-2-3-1): Audero; van der Brempt (39' s.t. Engelhardt), Kempf, Dossena, Moreno (46' s.t. Sala); Sergi Roberto, Perrone; Strefezza (38' s.t. Belotti), Paz, Fadera (23' s.t. Verdi); Cutrone (46' s.t. Gabrielloni). All. Fabregas.

Feliciani di Teramo.14' s.t. Stefezza (C), 14' s.t. Buongiorno (N), 19' s.t. Conte (N).: -