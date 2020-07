Dentro anche Osimhen, il decimo. Una doppia cifra per un parco attaccanti che inizia a diventare decisamente numeroso. Il Napoli è a un passo dall'attuale punta del Lille: nelle prossime ore potrebbe chiudere l'operazione, ma poi servirà sfoltire., appunto. Senza contare i tanti punti di domanda presenti sul taccuino del ds Cristiano Giuntoli: dagli obiettivi Boga e Under al futuro di Callejon, il cui contratto scade tra poche settimane.Partiamo dalle certezze: il Napoli del futuro si baserà su, su capitan Lorenzo(pronto il rinnovo fino al 2025), su Matteoe ovviamente su Dries. Il resto è un complicato rebus dai vari intrighi. A partire da, il cui contratto è in scadenza nell'estate del 2021. Il rinnovo, a oggi, è difficile e l'addio - Giuntoli dixit - 'è più probabile del prolungamento'. Su di lui continua a essere forte il pressing della Juve, che non intende però versare i 40 milioni cash richiesti da De Laurentiis. Sempre vive, sullo sfondo, anche le ipotesi estere che portano a Tottenham e Atletico Madrid. Altra questione delicata è quella che riguarda: gli ultimi rumors raccontano di un giocatore deluso, pronto a chiedere la cessione. Il Napoli, però, non dimentica i 50 milioni spesi lo scorso anno e non può permettersi di registrare una minusvalenza: difficile, quindi, pensare a una cessione.Per un addio difficile ce ne sono invece due più agevoli: sono quelli die di. Poco, pochissimo lo spazio che Gennaro Gattuso gli ha concesso in campionato: 26 minuti al tedesco di origini libanesi, 28 allo spagnolo. A gravare sui conti sono inoltre gli ingaggi dei due calciatori: 1,5 milioni per Younes, 2,5 per Llorente. Per l'ex Ajax si cercherà una piccola plusvalenza, per il Re Leone possibile chiusura anticipata del contratto. Gli ultimi due casi portano a: il francese tornerà dal prestito al Nizza ma potrebbe fare nuovamente tappa in Ligue 1 nell'operazione Gabriel con il Lille. Per l'attuale centravanti della Spal, invece, verranno fatte valutazioni più avanti (anche) in base al futuro di Milik. Difficile, ad ogni modo, pensare a lui come terzo attaccante: più facile un ruolo da jolly per uno scambio. Il Napoli medita: l'attacco è in overbooking, serve sfoltire.