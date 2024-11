Napoli, Conte: "Abbiamo davanti i campioni d'Italia e i vincitori dell'Europa League. Roma? Grande rispetto"

2024 Getty Images

Il tecnico del Napoli,è intervenuto a Sky Sport nel pre-partita della sfida con la Roma. Queste le sue dichiarazioni: "Stiamo bene, siamo rientrati tutti. Siamo pronti"."Alla fine, bisogna vedere che tipo di intenzione hai in gara. la Roma ha ottimi giocatori, con qualità, anche in panchina: grande rispetto per la Roma e Claudio. Vediamo chi vincerà"."Ogni partita deve essere uno stimolo, dico sempre di non guardare la classifica: pensiamo a noi stessi e alla nostra corsa. Oggi chi ti è davanti è la squadra campione d'Italia e la squadra vincitrice in Europa League. Pensiamo a noi, altri hanno più tempo. Pensiamo a migliorare di partita in partita".

LOBOTKA - "Lui e Gilmour sono due play: Lobotka ha più esperienza, è un giocatore già fatto; Gilmour ha 24 anni e grandi potenzialità, è un ottimo acquisto".