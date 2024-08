Napoli, Conte: "Assurdo che il mercato chiuda alla terza giornata, devi giocare con chi non hai allenato"

GETTY

, tecnico delche oggi ha battuto in rimonta il, ha parlato nel post partita ai microfoni di Dazn. Queste le sue principali dichiarazioni:"Sul gol di Romelu sono andato in campo per dire di prendere il pallone e tornare, perché era il pareggio e c'erano ancora dieci minuti perché il secondo tempo si è giocato veramente poco. E' stata una prestazione sicuramente di cuore contro un'ottima squadra. In conferenza ho avvertito tutti: questa squadra ha ottimi giocatori, forti anche fisicamente, se gli lasci campo. Potevamo fare molto ma molto meglio sul primo gol che abbiamo concesso. Prendiamo questi tre punti sapendo che come sempre cui sarà da lavorare".

"E' assurdo che il calciomercato finisca alla terza giornata. Alleni giocatori che andranno via e ti trovi a giocare con calciatori che non hai allenato. Visto che il calcio è in continua evoluzione spero si cambi questa regola che è assurda"."Noi oggi avevamo Lobotka e Anguissa in campo e non avevo altri centrocampisti in panchina perché Iaccarino e Saco che erano con noi sono stati ceduti in prestito. Questo non va bene e spero che in futuro - visto che tutti sono attenti a cambiare format e competizioni - si cambi questa regola. Lukaku oggi è entrato con due allenamenti, Neres è arrivato da pochissimo. Ora spero di sfruttare questa sosta per mettere entrambi in forma, mentre Gilmour e McTominay - appena arrivati - partiranno con la nazionale scozzese e torneranno la prossima settimana. Così è davvero difficile".