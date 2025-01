Getty Images

Napoli, Conte fa sul serio: scatto Frattesi in quota, per i bookie idea Chiesa

11 minuti fa



Il Napoli crede allo scudetto e fa sul serio anche nel calciomercato. La formazione di Conte, attuale prima della classe in attesa dei recuperi, punta su due nomi importanti per rinforzare una squadra già in grande forma: il nome più caldo delle ultime ore è quello di Davide Frattesi, sempre più ai margini del progetto Inter e possibile partente già a gennaio: l’arrivo a Napoli dell’azzurro si gioca a 6 mentre è ancora più bassa la quota di Federico Chiesa, in campo solo 18’ in Premier League con il Liverpool e proposto a 4 volte la posta. Anche la difesa dovrebbe subire un ritocco: su Snai alla pari le piste Harry Maguire e Milan Skriniar, offerti a 5, che precedono in lavagna Jaka Bijol a 6.