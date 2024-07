Napoli, Conte lancia l'allarme e chiede rinforzi: i bookie spingono per il sogno Chiesa, sullo sfondo Gimenez e Gudmundsson

Getty Images

“Non si parte da una situazione alta ma media”. Parola di Antonioche, intervistato dal Tg1 ieri, lancia un campanello di allarme per la situazione della rosa del. Finora, nel mare del calciomercato, tanti nomi illustri sono stati accostati ai partenopei, ma “solo” Buongiorno, Marin e Spinazzola si sono concretizzati. Buoni colpi, certo, ma per tornare in alto serve di più e l'ex tecnico di Inter e Juventus lo sa bene. La suggestione più calda del momento è Chiesa: il suo passaggio alla corte di De Laurentiis si gioca infatti a 2,25 su. L'alternativa in attacco è Gimenez, centravanti messicano del Feyenoord, offerto a 5. A centrocampo sempre viva la pista Gudmundsson, indicato a 5, ma sul genoano è forte anche l'interesse dell'Inter. Si fa largo anche l'ipotesi Amrabat – a 6 in lavagna – di proprietà della Fiorentina e che non dovrebbe essere riscattato dal Manchester United dopo una stagione deludente. Per puntellare ancora la difesa invece i profili più quotati sono Lenglet a 4 e Bellanova a 5.