Napoli, Conte LIVE: "Osimhen è il più forte che abbiamo, ma deve avere l'atteggiamento giusto"

Dal ritiro del Napoli a Dimaro il nuovo allenatore, compreso Buongiorno ufficializzato in mattinata: "Stiamo dando dimostrazione di avere una visione molto chiara sulle cose che vanno fatte, lavoriamo sia per il presente che per il futuro.sono giovani e di prospettiva, ci auguriamo che siano colonne di questo Napoli per anni. Ma è giusto pensare anche al presente e Spinazzola è stata una grande occasione che abbia colto".- "È inevitabile che le scorie dell'ultima stagione non se ne siano del tutto andate., ma io ci ho messo una pietra sopra. Però ho detto a tutti di non dimenticarsi dei risultati dell'anno scorso, come monito. Ci rende gente più esperta. Quando è stato vinto lo scudetto lo abbiamo vinto tutti, l'anno scorso l'abbiamo perso tutti.; ci sono riuscito per merito del club e dei giocatori. Il campionato scorso è stato assurdo, dobbiamo migliorare assolutamente puntando a tornare in Europa dalla porta principale: è questo il nostro obiettivo. Altrimenti qualcuno dovrebbe rinchiudermi".

- "Victor è un top player, un professionista col quale ho parlato per molto tempo., quello che conta ora è il presente. Osimhen è il nostro giocatore più forte, non sappiamo come finirà e se lo perderemo: ma le previsioni non mi fanno paura. Lasciamo parlare gli altri, noi rimaniamo concentrati".- "Il presidente mi aveva promesso che sarebbero rimasti ed è stato così,. Sono due bravi ragazzi. Di Lorenzo si era legato a vita al Napoli, era condizionato dalla grande delusione e io ho riportato equilibrio spiegando che non si possono buttare così anni di lavoro".

- "E', la realtà dei fatti è questa e se si fanno dei pronostici bisogna essere ragionevoli, altrimenti si rischia di dire cose non vere. Il distacco c'è e lo sappiamo, inoltre è andato via Zielinski che si è trasferito proprio all'Inter.