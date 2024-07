Perché Buongiorno ha scelto il Napoli

AFP via Getty Images

All'ultima curva della trattativa l'Inter ha provato a inserirsi per: "Prendi tempo con il Napoli, vogliamo provare a prenderti noi". Il giocatore si prende qualche ora per riflettere su cosa fare, ma poi dà l'ok al club di De Laurentiis informando i nerazzurri che non ha intenzione di aspettare. Il difensore del Napoli è stata una delle prime richieste di Antonio Conte dopo la firma del nuovo allenatore azzurro.- Il biglietto da visita del tecnico è la difesa a tre, marchio di fabbrica che lo contraddistingue da anni: e nelle idee di Conte Buongiorno sarà uno dei tre titolari della nuova difesa del Napoli.: a fare la differenza è stata anche la presenza di Conte, un allenatore capace di tirare fuori il meglio da ogni giocatore a disposizione.

- Il Napoli aveva già provato a prendere Buongiorno durante la sessione di gennaio 2024, quando anche il Milan si era fatto avanti per il giocatore., ma la proposta messa sul tavolo nella scorsa stagione non è bastata per convincere Cairo a vendere il suo capitano. Non voleva cederlo a stagione in corso, il piano era quello di aspettare l'estate per poi valutare le chiamate che sarebbero arrivate. E così è stato.