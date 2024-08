Napoli, Conte non ci sta: è peggio del previsto. Da Lukaku a Neres e Gilmour, cosa c'è dietro la sfuriata e cosa può calmarlo

Getty Images

Qualche problema di troppo è emerso nel corso di questo precampionato per il tecnico pugliese. La lista pare essere anche abbastanza lunga e nella conferenza stampa di oggi lo stesso Conte qualcosa lo ha detto, anche senza girarci troppo intorno.- Si parte dal principio, dalle premesse che si aspettava potessero essere diverse. PerchéSe non è l'anno zero, come dice lui, ci siamo vicini. E sottolinea come il decimo posto dello scorso campionato non sia frutto di un caso, non è semplice sfortuna. Inevitabile il confronto con le altre squadre, che "aggiungono pezzi importanti sul mercato, non perdono granché". Si arriva così proprio al mercato, che potrebbe essere la soluzione a qualche male. Però oggi non si va nella direzione giusta anche per quanto riguarda gliQuasi rassegnazione nelle parole di Conte quando si parla di mercato. E nell'analisi dei problemi fa un focus (come sei giorni fa) suiLo definisce un handicap e si può solo tamponare questa situazione.

Della sua lista dei desideri fino ad oggi è arrivato solo Buongiorno. C'è bisogno di sbloccare il mercato in entrata con qualche acquisto immediato. Con un'emergenza che si chiama centrocampo. Conte è sembrato anche abbastanza chiaro: "Oggi i soli Lobotka e Anguissa non bastano.anche in fretta, per il quale settimana prossima si potrebbe chiudere. Edello United, anche se la trattativa non è semplicissima da portare a casa.rappresenta un passo in avanti per quanto riguarda la profondità e gli uno contro uno sulla fascia e dovrebbe essere a Napoli già pronto per la seconda di campionato.Che sia uno scambio con Osimhen oppure un'operazione slegata, è diventataDomani ci sarà Raspadori dal primo minuto contro il Verona, ma che si faccia presto perché anche a Conte serve maggior serenità. E con il mercato giusto si riporterebbe il sorriso di chi diceva "Amma faticà" e oggi si ritrova a pensare di doverlo fare il doppio del previsto.