Getty Images for FIGC

Napoli, infortunio per Buongiorno: chi gioca al posto suo contro il Verona

Giovanni Annunziata

6 minuti fa



Non arrivano notizie confortanti da Castel Volturno per Antonio Conte. Già, perché Alessandro Buongiorno ha rimediato una distorsione alla caviglia sinistra durante uno degli ultimi allenamenti. È uno dei giocatori su cui il tecnico pugliese vuole puntare per ricostruire una difesa che ha lasciato a desiderare lo scorso anno. Però ora con quest'infortunio rischia seriamente di saltare la prima giornata di campionato, quella di domani in programma contro il Verona al Bentegodi.



LA SOLUZIONE - Il problema alla caviglia di Buongiorno tiene in apprensione Conte. L'allenamento di oggi sarà decisivo per capire se il calciatore riuscirà a smaltire il problema oppure sarà costretto a dare forfait. Se prima si andava verso una difesa composta da Rrahmani, Buongiorno e Olivera, con Di Lorenzo esterno di centrocampo, ora bisogna ridisegnare il tutto. In questo modo l'orientamento sarebbe quello di trovare il terzetto difensivo composto da Di Lorenzo, Rrahmani e Olivera, con l'inserimento di Mazzocchi sull'out di destra a centrocampo. La sessione di oggi sarà decisiva, ma l'infortunio di Buongiorno non è affatto una bella notizia per la prima di Conte.