Napoli, la rivoluzione di Conte con Buongiorno e Rafa Marin aspettando Hermoso: chi gioca in difesa

e chiaramente coinvolge tutti quelli che devono partecipare alla fase difensiva. Non solo chi gioca immediatamente davanti al portiere. I limiti nei singoli però sono stati anche evidenti e dal mercato le primissime mosse sono arrivate proprio per dei rinforzi in questo ruolo. Già due ufficialità, quelle diPer indirizzare le idee e i miglioramenti che servono in questa squadra.- Il grande cambiamento portato da Antonioin questa prima settimana di ritiro è l'introduzione della sua, visto che gli azzurri giocheranno solo campionato e Coppa Italia nella nuova stagione.per il quale si sta lavorando seriamente e con la concorrenza di Inter e Milan. Peròper una questione numerica. Il principale indiziato per una cessione èche lo aspetta.che oggi non è tra le primissime scelte e anche lui potrebbe salutare dopo appena un anno.

- L'incognita più grande in questo momento riguarda le scelte di Conte., nella prima amichevole ha giocato da centrale nei tre.invece ha agito da braccetto di destra. Aspettando, che potrebbe essere il braccetto di sinistra in questo terzetto. Dovesse arrivarecambierebbero le gerarchie, ci sarebbe da giocarsi un posto, ma intanto si inizierebbe conRafa Marín cercherebbe sicuramente di prendersi un posto e alla lunga potrebbe anche riuscirsi. Insomma, per Conte un'abbondanza importante, di livello. A cui bisognerebbe aggiungere, che da braccetto di sinistra ha fatto benissimo con l'Uruguay e Conte lo ritiene una risorsa in più in quella posizione.