Napoli, De Laurentiis: "È iniziata la ri-semina. Nel calcio chi arriva 2° sembra un fesso". E non risponde su Osimhen

16 minuti fa



Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha scelto di presentarsi a sorpresa davanti ai microfoni dei giornalisti e dei tifosi presenti al ritiro di Dimaro per commentare l'inizio della nuova stagione e della nuova era targata Antonio Conte. Nessuna risposta su Osimhen, ma la conferma che il club sta ripartendo con un progetto rinnovato.



NOIA E RI-SEMINA - "L’entusiasmo dei napoletani non è una novità. Le stagioni sono tutte difficili e poi, sai cosa c’è di nuovo, che ogni tanto arriva la noia come dice una canzone. Ogni tanto bisogna fare la risemina e c’è la paura di come germoglierà il campo. È un copione mai scritto".



IL SECONDO - Nel calcio chi arriva secondo sembra sempre un fesso. Ma siamo in venti a fare il campionato, che ci sono diciannove fessi e solo uno è bravissimo. Tutti devono competere, ma ci devono mettere la cazzimma. Contento di questo ritiro? Ho iniziato, anzi i miei collaboratori hanno iniziato una bella risemina".



E SU OSIMHEN? - Poi la domanda su Osimhen "Presidente, Victor Osimhen andrà al PSG oppure finirà in Arabia Saudita?" e la "fuga veloce" del patron verso il campo.