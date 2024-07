Napoli, Conte spinge per Lukaku: c'è l'offerta. Ecco quando può arrivare

GETTY

Il nuovodi Antoniosta prendendo forma e dopo gli arrivi di Rafa Marin e Leonardo Spinazzola, il club azzurro si prepara a chiudere il colpo, vista la situazione legata a, il cui futuro muove tanto in ottica calciomercato. Il centravanti belga vuole tornare in Italia e vuole farlo nuovamente alla corte di Antonio Conte, dopo i 64 gol in 95 presenze messi a segno sotto la guida del tecnico pugliese a Milano, sponda nerazzurra.– Non è una novità che ilsia da tempo interessato all’attaccante belga, così come non è una novità che Lukaku abbia in testa solamente ilalla corte di Conte (c'era anche il Milan su Big Rom). L’ex Inter è tornato al Chelsea dopo aver disputato una stagione non troppo brillante a Roma (conclusa comunque con 21 gol) e adesso il club inglese vuole trovare una nuova sistemazione per il belga.

- I Blues, per la cessione di Lukaku, sanno che dovranno abbassare le pretese scendendo di parecchio al di sotto dei 44 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria e, in queste ore,. L’intesa tra Napoli e Chelsea si può trovare intorno ai. Sul fronte ingaggio, invece, l'attaccante belga ha già una bozza dia stagione con il club campano. La speranza del Napoli è quella di chiudere l'affare entro il, per dare il tempo a Big Rom di entrare nei meccanismi del tecnico ex Inter.

- Per sbloccare l’affare Lukaku, bisognerà prima aspettare la cessione diAffare che presto potrebbesbloccarsi, visto che in queste ore si sta muovendo in prima persona Roberto Calenda, agente del centravanti nigeriano. Il clubfrancese ha, infatti, accelerato per l’attaccante nigeriano e, dopo, la dirigenza della squadra parigina ha deciso di affondare il colpo e sta cercando di chiudere l’affare per una cifra vicina ai 100 milioni di euro. L'accordo col giocatore c'è già da tempo e si parla di unda oltre 10 milioni di euro a stagione.