Napoli, Conte e Lukaku hanno detto sì! E Osimhen sarà in ritiro a Dimaro

Getty Images

Meno cinque e si parte, il Napoli l’11 luglio inizierà il suo primo ritiro a Dimaro. Chiaramente ci saranno tante assenze, essendo molteplici i calciatori che sono stati impegnati nelle ultime settimane con le rispettive nazionali. Si aggregheranno solo successivamente.OSIMHEN A DIMARO -Il centravanti nigeriano è nella lista dei calciatori che presumibilmente (salvo incredibili colpi di scena) saluteranno nel corso di questa finestra di mercato.. Dunque, attesa la presenza del giocatore in Trentino.

ASPETTANDO LUKAKU - Solo quando Osimhen sarà andato via, il Napoli potrà voltare pagina e fiondarsi sul sostituto.. L’Ex Roma e Inter, oggi di proprietà del Chelsea, spera di rilanciarsi con con l’unico allenatore che negli ultimi anni è riuscito a esaltarlo, proprio Conte.Nella speranza che non passi troppo tempo, facendo correre il rischio a Lukaku di non trovare una nuova sistemazione. Un’intesa col Chelsea si può trovare sui 30 milioni di euro circa per il trasferimento a titolo definitivo, meno dei 44 milioni previsti nella clausola rescissoria.. Prima di tutto però, come detto, bisognerà sbloccare l’operazione Osimhen. Lukaku è in attesa.