Napoli, Conte vuole Gilmour: l'offerta, la risposta del Brighton e l'ostacolo

Getty Images

Ilè al lavoro per portare a casa nuovi innesti. C'è tanto da fare in entrata e in uscita, con il reparto più movimentato in questo momento che è quello della difesa. Due centrali come Buongiorno e Rafa Marín più un esterno come Spinazzola. Ora è il momento di pensare anche al centrocampo, dove qualcosa cambierà. C'è il nome di Brescianini nei piani del ds Manna, ma non solo perché si punta anche, mediano classe 2001 in forza al Brighton.- C'è bisogno di unin casa Napoli e Conte ha individuato in Gilmour il giusto profilo. Il club partenopeo si è già mosso e ha fatto pervenire un'. Primo tentativo non andato a buon fine, non è abbastanza per gli inglesi. Così De Laurentiis prepara un rilancio, con ladi euro.

- Non c'è fretta di portare a casa quest'operazione, così il Napoli dalla sua ha tempo a disposizione. C'è comunque un ostacolo in questo momento. Perché numericamente la rosa degli azzurri è al completo. Anzi, c'è stato bisogno della cessione di Lindstrom per inserire Buongiorno.. Un piccolo ostacolo, in effetti, però risolvibile con il difensore norvegese che è prossimo a diventare un nuovo giocatore del Rennes. Gilmour è più di un obiettivo, Conte lo ha richiesto e il Napoli vuole accontentare il nuovo tecnico.