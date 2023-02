Osimhen e Kvaratskhelia formano la coppia del gol del Napoli. In due sono a quota 28 reti mese a segno in campionato e stanno trascinando il club azzurro verso il terzo scudetto della sua storia. Prestazioni che scatenano l'interesse da parte di tanti club europei.



Il noto portale spagnolo AS racconta di un De Laurentiis che valuta Osimhen quasi 150 milioni di euro. Oggi non è ancora il momento di parlare di cessione, ma a fine stagione se partirà qualcuno sarà il centravanti nigeriano. Per lui le sirene della Premier League, con Manchester United e Chelsea in prima linea. Ci vorrebbero, invece, almeno 100 milioni per Kvaratskhelia. Il suo addio a fine campionato, però, al momento è da escludere. Anzi, l'idea è quella del rinnovo per un altro anno almeno.