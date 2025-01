Napoli, De Laurentiis: "Il nostro obiettivo è rientrare in Europa"

Getty Images

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis fa gli auguri di buon anno nuovo fissando nuovi obiettivi per la sua squadra: "Buon 2025 a tutti. Che sia un anno all’insegna di serenità e pace - ha scritto sul suo profilo X - Un augurio speciale ai nostri straordinari tifosi ovunque nel mondo. La speranza è che il 2025 prosegua sulla scia della seconda parte di quest’anno e che".- Intanto il Napoli di Antonio Conte si prepara ad affrontare la Fiorentina nella gara in programma sabato 4 gennaio nell'ultima giornata del girone d'andata della Serie A. Il pensiero di De Laurentiis fa seguito alle parole dell'allenatore azzurro rilasciate qualche giorno fa: "- aveva detto in conferenza prima della partita col Venezia - voglio vincere anche quando gioco a carte con mia figlia".

- La gara con la Fiorentina può essere un'occasione per parlare anche di mercato: tra i due club c'è in piedi una trattativa perche va avanti con ottimismo e fiducia per una chiusura positiva, si sta lavorando per un prestito con diritto di riscatto; gli altri nomi sul piatto sono quelli di, le due società stanno provando a trovare la quadra per un eventuale scambio tra esterni.