Gli striscioni contro di lui non lo hanno sorpreso. Parola di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli che, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato la contestazione avvenuta in città: "Ormai non mi sorprendo, è falso. Curva A e Curva B fanno il loro mestiere, lo stanno facendo da anni e non sono allineati sulla nostra visione di un calcio universale e imprenditoriale. La libertà di espressione va garantita, continuassero a contestare, viva la Curva A e la Curva B".