Aurelio De Laurentiis parla del futuro di Victor Osimhen. Il presidente del Napoli ha parlato in zona mista con un giornalista spagnolo al termine della sconfitta per 3-2 col Real Madrid in Champions League: "Osimhen è sempre forte, è un giocatore che fa squadra da solo, non è in discussione".



SUL MERCATO - "Rinnoverà il contratto? Sì, non c'è problema, non c'è mai problema. Nel Napoli sono sempre tutti contenti, il problema semmai è quando vanno via da Napoli, non riescono più a trovare la strada maestra".