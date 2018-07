Consueto appuntamento con Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, che a Radio Kiss Kiss fa il punto sul mercato azzurro: "Falso che prenderemo Sabaly, non verrà a Napoli. Arias? Dobbiamo vedere il bilanciamento tra italiani ed extracomunitari, anche perché siamo in ballo con il nuovo portiere. Bardi? Né vero, né falso. Mertens via? Falsissimo. Il Psg ci ha chiesto 30 milioni per Di Maria? Falsissimo. Grassi tra Cagliari e Parma? Abbiamo un'offerta importante in Spagna, può maturare in un campionato come quello spagnolo. Né Cagliari, né Parma vogliono pagare i 18 milioni che chiedo. Balotelli? Falsissimo, sono anni che dico no a Balotelli".