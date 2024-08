Getty

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita della prima gara della nuova Serie A 2024/25, al Bentegodi contro il Verona.



PREPARAZIONE - “Stiamo lavorando bene, sicuramente è poco che lavoriamo col mister ma c’è massima disponibilità da parte di tutti. Oggi ci attende una sfida difficile contro un’ottima squadra, ci siamo preparati bene.



RUOLO - "Per il ruolo poco importa, darò tutto dove mi metterà il mister".



I DUBBI IN ESTATE - “Ormai è passata, ho spiegato quale è stata la mia situazione. Gioco nel Napoli perché lo voglio, sono rimasto con grande voglia ed entusiasmo. Chi ha la volontà di andare via, va via lo abbiamo visto. Ho grande entusiasmo e sono pronto ad affrontare questa stagione insieme ai miei compagni”.

Poi a DAZN:

MERCATO - "È stata una parentesi passata, adesso ho voglia di giocare per il Napoli, per i suoi tifosi, per la città. Siamo pronti per una stagione lunga e difficile, ma siamo preparati a questo".



RESPONSABILITÀ - "Tutti dobbiamo sentirci responsabili, sono il capitano e insieme ad altri giocatori più rappresentativi dovremo subito metterci a disposizione dei nuovi e far capire cosa significa indossare questa maglia. Dopo un'annata difficile, c'è immensa voglia di rivalsa. Con Conte stiamo lavorando da poco insieme, ma sto apprezzando le sue qualità umane e calcistiche: sono felice di lavorare con lui, seguendolo cresceremo individualmente e come squadra”.