Napoli, Di Lorenzo: "Raspadori? Chi gioca poco fa tanto"

, capitano del Napoli, parla ai microfoni di Dazn dopo la vittoria sul Venezia: "Sentiamo il calore del pubblico, i tifosi sono incredibili. L'atmosfera è sempre elettrizzante e dobbiamo cavalcare l'entusiasmo. Siamo in testa dopo tutto quello che abbiamo passato? Quello che c'è stato ormai è passato. Chiudere in avanti è sicuramente bello, ma non abbiamo fatto ancora nulla: guardare la classifica, ora, è inutile".: "Sono davvero contento per lui. Il lavoro settimanale è sempre continuo e costante. Chi non gioca comunque fa tanto e fa vedere sempre il supporto ogni volta che si entra in campo. Stiamo spingendo per riportare il Napoli in alto, dove compete".

Reti: 79' Raspadori (N)NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera (87' Spinazzola); Anguissa (70' Raspadori), Lobotka, McTominay; Neres, Lukaku, Kvaratskhelia (75' Politano). All. Conte.VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Altare, Idzes, Sverko; Zampano (89' Bjarkason), Busio, Nicolussi Caviglia, Ellertsson (70' Andersen), Carboni (59' Candela); Oristanio (88' El Haddad), Yeboah (71' Pohjanpalo). All. Di FrancescoEspulsi:Ammoniti: Altare (V), Stankovic (V), Idzes (V)